Еще 9 тысяч доз вакцины «Спутник V» привезли в Санкт-Петербург

Девять тысяч доз вакцины от коронавируса привезли в Санкт-Петербург в пятницу, 26 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 27 марта 2021 года, в Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса. На этот раз отечественного «Спутника V» привезли в количестве 9 тысяч доз. В этот же день прививку начали развозить по пунктам вакцинации.

Как рассказывают в Смольном, в городе привились от COVID-19 уже 346 914 человек. При этом 263 529 получили оба компонента вакцины.

- За прошедшие сутки в Северной столице первично привили 5 598 человек, вторично – 6 105. За весь период в город поступило 412 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет 46 608 доз, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Напомним, в середине марта в городе на Неве возник дефицит вакцины от коронавируса. Из-за этого даже закрылось больше 20 прививочных пунктов. Сейчас они в строю. Записаться на вакцину можно по номеру 122.