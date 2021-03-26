Водитель авто пробил ограждение и вылетел в реку Мойку в Санкт-Петербурге

В Петербурге в реку Мойку улетел водитель авто. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге водитель легкового автомобиля вылетел прямиком в реку Мойку. Все произошло в 20:58. Мужчина двигался по пересечению Английского проспекта и набережной реки Мойки и по неизвестной причине пробил ограждение и угодил в воду. Машина прбила лед и пошла ко дну. Счет пошел на секунды. К счастью, спасатели оказались неподалеку и прибыли на место.

- Подразделения оперативно прибыли на реку, достали водителя. Сейчас его госпитализировали в больницу, - коротко сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

О состоянии здоровья мужчины пока ничего не сообщается.

Добавим, что за день это уже второе похожее происшествие. В ночь на пятницу водитель внедорожника вылетел на ледовое покрытие реки Пряжки. Мужчина самостоятельно выбрался на берег, помощь ему не понадобилась.