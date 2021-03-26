Спад второй волны пандемии в Санкт-Петербурге замедлился до уровня плато

В Санкт-Петербурге замедлился спад второй волны пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Межведомственный совет по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурга отчитался о развитии эпидситуации на пятницу, 26 марта. Эксперты при Смольном отмечают, что снижение распространения инфекции замедлилось почти до уровня плато и носит крайне нестабильный характер. Поэтому ученые не исключают уже третьей по счету волны COVID-19.

- По сравнению с прошлой пятницей, количество заболевших коронавирусом в городе уменьшилось на 14,24%. Выздоровевших за неделю тоже стало меньше – на 20,33%. Число госпитализаций взрослых за тот же период выросло на 1,62%. В стационарах остаются свободными 1889 коек, это 30,2% от общего фонда, - говорится в свежем отчете экспертного совета при Смольном.

Власти Северной столицы продолжают настаивать на более активном участии горожан в массовой вакцинации. Тем более сегодня в Северную столицу поступила новая порция прививки, в количестве 9 тысяч доз.