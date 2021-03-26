Владимир Путин поздравил петербургских фигуристов Мишину и Галлямову с «золотом» на ЧМ-2021

Путин поздравил подопечных Татьяны Москвиной с триумфом на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Фото: ФФКР

Владимир Путин поздравил фигуристов из Санкт-Петербурга, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые победили в парном катании на ЧМ-2021 в шведском Стокгольме. Напомним, другие подопечные прославленного тренера Тамары Москвиной, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, взяли «бронзу». Президент проследил за успехами нашей сборной и не поскупился на добрые слова в адрес спортсменов.

- Поздравляю вас с триумфом! Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И конечно, особые слова признательности – вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе, - приводят слова президента на сайте Кремля.

В конце обращения Владимир Путин пожелал спортсменам новых спортивных успехов. Теме временем шансы на медаль на ЧМ-2021 есть у еще одной петербургской фигуристки – Елизаветы Туктамышевой, которая занимает промежуточное третье место после короткой программы.