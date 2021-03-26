Обвинявшийся в доведении возлюбленной до самоубийства петербуржец избежал наказания

Суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в доведении своей девушки до самоубийства. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кронштадтский районный суд освободил от уголовной ответственности петербуржца, которого обвиняли в доведении своей возлюбленной до самоубийства. Напомним, Романа Парушенкова арестовали 12 марта 2019 года. Следствие полагало, что мужчина умышленно угрожал девушке и жестоко с ней обращался, чего она не выдержала и покончила с собой сразу после 8 марта. В суде он все отрицал. И вот, спустя два года уголовное дело в отношении него прекратили.

- Дело о доведении до самоубийства переквалифицировали на статью УК РФ «Истязание». Это сделала сторона обвинения. Затем подсудимый заявил ходатайство о прекращении дела. В итоге суд уголовное дело прекратил за истечением сроков давности, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что эти же днем в Северной столице отпустили на свободу петербурженку, убившую мужчину, который попытался ее изнасиловать. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 11 месяцев.