Полиция рассказала подробности вылета пенсионера на «Субару» в реку Мойку

В Санкт-Петербурге пенсионер на "Субару" устроил два ДТП и вылетел в Мойку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полиции рассказали подробности вылета в реку Мойку пенсионера на автомобиле «Субару». Напомним, иномарка пробила ограждение моста на Английском проспекте и упала в воду. Мужчину успели вытащить спасатели МЧС. В МВД уточнили, что ДТП предшествовали две другие аварии, которые устроил горе-водитель. Предположительно, он сильно пьян.

А вот и одна из жертв горе-водителя. Фото: vk.com/spb_today

- 64-летний мужчина совершил ДТП на Дворцовой набережной, затем на Благовещенском мосту, после чего на Английском проспекте протаранил ограждения моста и упал в реку Мойку. По предварительной информации, у водителя были визуальные признаки алкогольного опьянения, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что водителя госпитализировали в больницу с переохлаждением. В результате всех остальных ДТП, к счастью, нет пострадавших. Перформансами гонщика займутся в полиции.