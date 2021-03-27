Опубликовано видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на ЧМ-2021

В Сети опубликовали видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сети опубликовали видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Напомним, петербургская спортсменка упала во время исполнения тройного флипа, однако других помарок в ее выступлении не было. Все закончилось счастливо - «серебром». Остальной пьедестал заняли другие россиянки – «золото» у Анны Щербаковой, а «бронза» у Александры Трусовой.

- Год получился непростым для всех нас. В моем случае «серебро» дает только мотивацию и сил, чтобы следующий сезон успешно провести и постараться пробиться на Олимпиаду, - поделилась мнением Туктамышева на пресс-конференции по итогам турнира.

Добавим, что тренер Елизаветы, легендарный Алексей Мишин, заявил в интервью «КП-Санкт-Петербург», что на успехе его подопечной сказался грамотный тактический ход – она не катала произвольную программу на тренировке, сэкономив нервы и силы.