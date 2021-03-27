«Ждала, когда же на меня нахлынет»: Елизавета Туктамышева объяснила слезы после «серебра» на ЧМ-2021 по фигурному катанию

Туктамышева поделилась эмоциями после "серебра" на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после завоевания серебренной медали на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию. Напомним, петербургская спортсменка во время произвольной программы ошиблась только на тройном флипе, а в остальном была на высоте. Узнав свои баллы, Лиза не смогла сдержать слезы.

- После падения на флипе я переживала, что все потеряно, но доборолась до конца. Когда увидела баллы, на меня нахлынули эмоция. Я очень сильно переживала после проката. Хотя я стойкий человек в эмоциональном плане. Может, единожды только за карьеру у меня были слезы. Это было круто, интересно, сильные эмоции! Я ждала, когда же на меня так нахлынет, что не смогу сдерживаться. И вот, это случилось, - рассказала Туктамышева на пресс-конференции после награждения.

Кроме этого фигуристка добавила, что будет бороться за попадание в состав сборной на Олимпиаду, но признала, что взять медали на столь крупном турнире без четверных прыжков будет почти невозможно.