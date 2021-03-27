Еще 9 тысяч доз «Спутника V» поступило в Санкт-Петербург

в Петербург привезли еще 9 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 26 марта, в Санкт-Петербург поступила еще одна партия вакцины от коронавируса. В Северную столицу завезли 9 тысяч доз препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Об этом сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Отмечается, что новую партию «Спутника V» уже накануне начали развозить по пунктам вакцинации в Северной столице. На сегодня в городе привились от коронавируса уже 346 914 петербуржцев. Из них 263 529 полностью закончили цикл, то есть уже получили два компонента вакцины.

– За прошедшие сутки первично привито 5 598 человек, вторично – 6 105 человек, – отмечают в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.