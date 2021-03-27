Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилась на 14 процентов

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 14 процентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за последнюю неделю на 14 процентов снизилось количество заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

- По сравнению с предыдущей пятницей количество заболевших уменьшилось на 14,24 процента. Незначительно - на 1,62 процента - увеличилось число госпитализированных взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, - отмечают в координационном совете. - В целом в Петербурге отмечается снижение распространения инфекции, но оно замедлилось почти до уровня плато и носит нестабильный характер.

При этом специалисты не исключают нового роста заболеваемости и развития третьей волны эпидемии. И подчеркивают, что необходимо продолжение массовой вакцинации горожан.