Больше 200 человек получили срок за нападение на полицейских в Санкт-Петербурге

Свыше 200 человек получили срок за нападение на полицейских в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За 2020 год сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели больше 300 проверок после нападений на сотрудников полиции при исполнении. В общей сложности было возбуждено 311 уголовных дел, а 232 человека получили наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Одно из нападений на сотрудников патрульно-постовой службы произошло на Большой Посадской улице в 2019 году.

- Фигуранткой стала 32-летняя женщина, которая в день произошедшего находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В июле прошлого года Петроградским районным судом Петербурга ей вынесен приговор - 8 лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как отмечают в ГУ МВД, такой вид преступления стал встречаться все чаще, и все чаще для фигурантов это заканчивается реальным сроком.