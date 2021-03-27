Более 20 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

В Петербурге ежедневно проводят тестирование на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают тестирование горожан на коронавирус. Так, за последние сутки в городе обследовали на COVID-19 еще 20 236 человек. Такие данные приводят в Смольном утром в субботу, 27 марта.

Кроме того, горожане продолжают обращаться в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки обработано 13139 вызовов по номеру «122». Не перестают трудиться и волонтеры.

- С начала октября 195167 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы, - сообщают в городской администрации.

Напомним, что петербуржцы, которым необходима помощь волонтеров, могут оставить заявку по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11.