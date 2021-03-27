Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге будут проводить по вечерам

Марафон "Белые ночи" станет вечерним. Фото: wnmarathon.ru

Один из старшейших марафонов в стране, петербургские «Белые ночи», снова будет проходить вечером. Об этом сообщают в городском Комитете по физической культуре и спорту.

- В последние годы мероприятие проводился в воскресное утро, однако изначально забег задумывался как ночной, - отмечаю в комитете.

В этом году он пройдет 17 июля и его старт назначен на 21:00 вечера. Старт и финиш будет располагаться на дворцовой площади, траса пройдет по центральным улицам и набережным Петербурга. Записаться на участие можно до 17 июня. А те, кто был зарегистрирован прошлом году, смогут перенести свою заявку. - Напомним, что в 2020 году марафон не состоялся из-за ограничений, связанный с пандемией.

В связи с отменой мероприятия в прошлом году, зарегистрированные на него участники могут перенести свою регистрацию на нынешний старт или вернуть денежные средства, - добавили в комитете.