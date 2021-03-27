27 марта в центре Санкт-Петербурга отключат подсветку

В Петербурге пройдет акция "Час земли". Фото: Олег ЗОЛОТО

На более чем 40 зданиях и сооружениях в Санкт-Петербурге вечером в субботу, 27 марта, отключат подсветку. Так Северная столица внесет свой вклад в международную экологическую акцию «Час земли». Дополнительного освещения не будет на зданиях Эрмитажа, Главного штаба, Кунсткамеры, на Дворцовом, Благовещенском, Троицком мостах и других исторических знаковых сооружениях. Отключение будет происходить в 20:30 часов вечера. Достопримечательности останутся без света на один час.

Напомним, что «Час Земли» – это самая массовая акция в мире. Ее проводит Всемирный фонд дикой природы. Ежегодно в ней принимают участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. И ее цель, конечно, не экономия света. Так привлекают внимание к ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В России акция проходит уже в 13 раз.