Новая поликлиника на Вербной улице сможет принимать пациентов с сентября

На Вербной улице в Петербурге откроется взрослая поликлиника. Фото: gov.spb.ru

В Приморском районе Петербурге в этом году откроется новая взрослая поликлиника. Медучреждение на Вербной улице местные жители заждались – его возведение затянулось почти на 8 лет. Активная работа нового подрядчика на долгострое началась в прошлом году по поручению губернатор Петербург. А в субботу, 27 марта, Александр Беглов посетил объект во время рабочего объезда Приморского района.

Ожидается, что открыться поликлиника сможет уже с сентября. Сейчас объект сдан, а внутри идет установка медоборудования.

- Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. В ней будут кабинеты врачей всех специальностей, собственные лаборатории, отделение скорой помощи, кабинеты диагностики – рентгенологии, флюорографии, маммографии и другие. Будет также работать отделение лечебной физкультуры, оборудованное бассейном, - сообщают в пресс-службе Смольного.