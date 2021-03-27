Пятилетие Росгвардии отметили полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости. Фото: скриншот видео

В субботу, 27 марта, полуденный выстрел артиллерийского орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге был посвящен пятилетию со дня создания Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Выстрел произвел командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии, генерал-полковник Павел Дашков, сообщает пресс-служба ведомства.

- Гильза сегодняшнего выстрела с памятной гравировкой будет храниться в Санкт-Петербургском филиале Центрального музея войск национальной гвардии Российской Федерации в числе исторических раритетов службы, - добавляют в пресс-службе ведомства.

До торжественного выстрела командующий округом и начальник ГУ Росгвардии городу и области генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев, а также ветераны и гости возложили цветы к могиле Александра I в усыпальнице Петропавловского собора.