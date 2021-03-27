Больше 53 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Санкт-Петербург

В Петербург поступила крупная партия вакцины от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Центральную фармацевтическую базу Петербурга поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В субботу, 27 марта, в город привезли еще 53 600 дозы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

- Это уже третья партия, поступившая за эту неделю, - отмечают в пресс-службе администрации.

Напомним, что порядка 39 тысяч доз «Спутника V» привезли в город 23 марта. Затем накануне, 26 марта, к ним добавилось еще 9 тысяч доз препарата. Таким образом, за неделю в город поступило 101 800 экземпляров вакцины. По данным Смольного, на сегодня в Северной столице привито от коронавируса уже 346 914 петербуржцев. Из них 263 529 человек получили два необходимых компонента вакцины.