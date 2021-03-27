Пять школ и семь детских садов откроются в 2021 году в Приморском районе Петербурга

В этом году в Приморском районе планируется открыть пять школ и семь детских садов. Фото: gov.spb.ru

К началу учебного года в Приморском районе заработают сразу пять новых школ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга. Самая большая на 1600 место откроется ЖК «Шуваловский». Две школы на 550 мест появятся в ЖК «Юбилейный квартал», а также еще одна на углу проспекта Оптиков и Туристской улицы. Все эти объекты строятся по адресной инвестиционной программе. А благодаря инвесторам откроется школа с детским садом (200 мест – школа, 260 мест – детский сад) в ЖК «Артлайн».

- В Приморском районе все последние годы шло активное жилищное строительство. При этом было огромное отставание по вводу социальных объектов. Подводили и недобросовестные подрядчики. Мы предприняли большие усилия, чтобы преодолеть этот дисбаланс. Семь детских садов и пять школ - это серьезный вклад в решение проблемы, - отметил губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда Приморского района.

Градоначальник также сообщил, что уже в этом году в Приморском районе будут открыты 7 детских садов в общей сложности на 1100 мест.