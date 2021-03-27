Потепление и небольшой дождь ожидается в Санкт-Петербурге в воскресенье

В Петербург приходит весна. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге набирает обороты настоящая весна. В эти выходные петербуржцы могут порадоваться потеплению. В воскресенье, 28 марта, температура воздуха в городе может подняться до +11 градусов. Об этом говорят данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом днем из-за облаков может выглядывать солнце, а существенных осадков скорее всего не стоит ждать до вечера. В конце дня местами может появиться небольшой дождь. Ветер в в воскресенье будет умеренный, поэтому не должен испортить прогулок. Атмосферное давление будет мало меняться в течение дня, а значит, не потревожит метеочувствительных людей.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит от нуля до +2 градусов. При этом на дорогах возможна гололедица, так что особенно внимательными стоит быть автомобилистам.