Больше 7 тысяч человек привились от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге

Еще 7 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Петербурге привились от коронавируса 7 240 человек. Плюсом к ним добавляются те горожане, кто закончил цикл вакцинации и получил второй компонент «Спутника V». За сутки их оказалось 5 965 человек. Такие данные приводят в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Напомним, что сегодня, 27 марта, в город поступила крупная партия вакцины от COVID-19 - больше 53 тысяч доз. А всего за последнюю неделю в городе прибавилось 101 800 доз «Cпутника V».

- Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 55 688 комплектов, - добавляют в координационном совете.

Всего в городе на Неве привились от коронавируса уже 346 914 местных жителей. Из них 263 529 человек получили два компонента.