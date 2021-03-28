Прогноз погоды на 28 марта в Санкт-Петербурге: дождь и гололедица

В город пришла весна, но расставаться с теплыми вещами синоптики пока что не рекомендуют. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна окончательно вступила в свои права в Северной столице, но и у зимы для петербуржцев и гостей города осталась в запасе парочка неприятных сюрпризов. Так, прогноз погоды на 28 марта в Санкт-Петербурге обещает существенное потепление и вместе с тем – гололедицу на дорогах.

- Днем 28 марта температура воздуха составит +9 - +11 градусов, - отмечают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В конце дня местами пройдет небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет изменяться мало.

В понедельник, 29 марта, ситуация изменится мало, а во со вторника, 30 марта, начнется ощутимое похолодание – дневная температура в Санкт-Петербурге опустится до +7 - +9 градусов, поднимется ветер с порывами до 17 метров в секунду, и зарядят дожди.