МЧС выпустило срочное обращение к жителям Петербурга

В городе установилось весенее тепло, а значит, лед на водоемах продолжит разрушаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что на улице становится теплее день ото дня, в Северной столице не переводятся экстремалы, любящие погожим солнечным днем прогуляться по льду или с него порыбачить. А где тяга к экстриму – там и потенциальные трагедии. В субботу, 27 марта, МЧС Санкт-Петербурга выпустило специальное обращение к любителям ледовых прогулок.

- Сегодня в течение дня поступило 11 заявок о нахождении людей на льду рек и водоемов города. Это не только рыбаки, но и просто любители прогулок по льду, - заявили в пресс-службе ведомства. - Спасательные подразделения реагировали на все данные заявки. Кроме того, проводился традиционный мониторинг ледовой обстановки. В общей сложности спасатели убедили покинуть столь опасное в настоящее время ледовое покрытие более 150 человек. К счастью, несчастных случаев удалось избежать.

По словам спасателей, в воскресенье, 28 марта, в городе ожидаются уверенные +9 – а значит, лед на водоемах продолжит разрушаться. В связи с этим жителей и гостей Северной столицы настоятельно просят не забывать о безопасности и воздержаться от рыбалки и прогулок по водоемам.