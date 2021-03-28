Больше 18 500 петербуржцев обследовали на коронавирус за последние сутки

Больше 18 500 человек обследовали на коронавирус за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что темпы заболеваемости в городе существенно снизились, объемы обследований уполномоченные ведомства снижать не планируют. Так, за минувшую субботу, 27 марта, в Северной столице сдали анализы на SARS-CoV-2 18 533 человека.

- Обработано 6 270 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщают в городском оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. - С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 442 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 153 человека. Выполнили 6442 заявки. С начала октября 195 167 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Напомним: за последнее время ситуация с коронавирусом в городе на Неве существенно улучшилась. Так, за последнюю неделю количество инфицированных снизилось на 14 %.