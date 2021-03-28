Еще одна крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

В Петербург прибыла очередная поставка вакцины от коронавируса - уже третья за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новостей о перебоях с поставками вакцины от коронавируса в Санкт-Петербурге мы, судя по всему, еще долго не услышим. В минувшую субботу, 27 марта, в Северную столицу поступила еще одна партия препарата «Спутник V», на этот раз – в количестве 53 600 комплектов.

- Это уже третья партия, поступившая за эту неделю, - уточнили В Смольном. - Во вторник, 23 марта, поступило 39 200 комплектов вакцины. В пятницу, 26 марта, поступило 9 000 комплектов вакцины. Всего за неделю в Петербург поступило 101 800 комплектов вакцины.

Напомним: сообщения о перебоях со «Спутником V» в петербургских прививочных пунктах впервые появились в середине марта. К 23 марта количество пунктов, в которых вакцинацию временно приостановили из-за нехватки вакцины, составляло более тридцати. Отметим, впрочем, что речь всегда шла только о первом компоненте – проблем со вторым в Северной столице не было.