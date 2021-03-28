Полиция изъяла две тонны «нелегального» металлолома в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Рейды прошли в Красногвардейском и Выборгском районах. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сразу две точки, где нелегально принимали у населения лом черных и цветных металлов, прикрыли петербургские полицейские. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудники ряда подразделений провели очередное оперативно-профилактическое мероприятие, проверив законность деятельности пунктов по приему и переработке лома черных и цветных металлов, - разъяснили в ведомстве. - Мероприятия проводились на территории Выборгского и Калининского районов Петербурга.

Как выяснилось, с этим делом в Петербурге не все чисто: так, в Выборгском районе полицейские обнаружили сразу две точки, где приемка лома и все дальнейшие манипуляции с ним проводились без лицензии. Лом – в общей сложности две тонны – изъяли, а самим незадачливым коммерсантам теперь грозят штрафы по статьям 14.1 («Незаконная предпринимательская деятельность») и 14.26 («нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов») административного кодекса