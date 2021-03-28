Посетители бара устроили перестрелку в Шушарах

Однин из участников перестрелки получил ранение, но смог сам добраться до больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пугающий инцидент расследует полиция Северной столицы. В минувшую пятницу, 26 марта, в поселке Шушары развернулся конфликт со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что около 20.20 рядом как произошла драка между посетителями заведения, которые разошлись до прибытия наряда, - уточнили в пресс-службе. – Той же ночью в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что 26 марта 2021 года в 23:35 с огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился гражданин 1991 года рождения, проживающий во Всеволожском районе

Остальные участники конфликта находятся в розыске. Им грозит уголовная ответственность по части 2 статьи 213 «Хулиганство» - до семи лет тюрьмы.