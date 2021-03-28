Еще 701 случай коронавируса зарегистрировали в Санкт-Петербурге 28 марта 2021 года

В Санкт-Петербуртге ситуация с коронавирусом налаживается. А вот Ленобласть пока что отстает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге медленно, но верно идет на убыль. Так, по состоянию на 28 марта 2021 года новую инфекцию обнаружили у 701 жителя и гостя Северной столицы. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением SARS-CoV-2.

- Таким образом с момента начала эпидемии в Санкт-Петербурге заразилось в общей сложности 392 500 человек, - уточнили в оперативном штабе. – Из них от коронавируса и его последствий умерло 12 167 человек, 33 – за последние сутки.

Радует и то, что количество выздоровевших за сутки в Санкт-Петербурге вновь заметно превысило количество заболевших – за минувшие сутки больничные койки в связи с заметным улучшением состояния покинуло в общей сложности 780 пациентов. А вот в соседней Ленинградской области дела идут не так хорошо: по состоянию на 28 марта в регионе выявили 102 новых случая заболевания. Выздоровело 86 человек, умерло восемь.