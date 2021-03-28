Пенсионер из Ленобласти перевел телефонным мошенникам больше 4 миллионов рублей

Мошенников, обокравших доверчивого пенсионера, ищет полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

61-летний житель поселка Коммунар, что в Гатчинском районе Ленинградской области пополнил собой списки мужчин и женщин, пострадавших от телефонных мошенников. У доверчивого мужчины обманом выманили 4 300 000 рублей. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- 23 марта ему позвонил человек, который представился сотрудником од6ного из банков, - уточнил источник. – Он сообщил, что на потерпевшего оформлен кредит. А так как потерпевший, конечно же, ничего не оформлял – предложил в целях сохранности перевести все деньги на резервные счета.

Собственно, именно это пенсионер и сделал – и нет нужды лишний раз говорить, что «резервынй счет» для него заботливо организовали мошенники. В итоге таинственные личности обогатились на 4 300 000 рублей. Сейчас их ищут – возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до десяти лет тюрьмы.