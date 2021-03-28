МЧС предупредило о гололеде и сильном ветре в Ленобласти

Особенно аккуратными призывают быть водителей - на дороге, покрытой тонкой корочкой льда, может приключиться всякое. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима, похоже, вцепилась в Ленинградскую область мертвой хваткой и все никак не может ее отпустить. Об очередном – пусть на этот раз и не самое серьезное – ухудшении погодных условий по соседству с Петербургом местных жителей в воскресенье, 28 марта, предупредило региональное управление МЧС.

- 29 марта ночью и утром на дорогах Ленинградской области местами ожидается гололедица, - предупредили в ведомстве. - 30 марта днем на территории Ленинградской области ожидаются порывы ветра 15-17 метров в секунду. На водных объектах области, в том числе акваториях Финского залива и Ладожского озера, продолжается разрушение ледового покрова.

Рекомендации, в общем-то, все те же: быть внимательнее на дорогах, если вы за рулем, то не лихачить, держаться подальше от старых деревьев и шатких конструкций. Особо строго спасатели смотрят на любителей зимней рыбалки: им пока что лучше воздержаться от любимого хобби и подождать, пока лед не сойдет полностью, чтобы не рисковать своими жизнями и здоровьем.