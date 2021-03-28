Десятилетний мальчик провалился под лед в Санкт-Петербурге

Зима уже закончилась - а значит, не стоит больше искушать судьбу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедией едва не закончилась прогулка по весеннему подтаявшему льду для десятилетнего мальчика. Ребенок провалился в Неву в поселке Усть-Ижора (Колпинский район Санкт-Петербурга). Об инциденте сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

- ЧП произошло неподалеку от дома № 177 по Шлиссельбургскому шоссе, - уточнили в ведомстве. – В 14:59 выезд подразделений.

К счастью, в этот раз все обошлось: ребенка вовремя заметили очевидцы. Они и вытащили перепуганного мальчишку из воды и отвели домой, чтобы согреть. На место тем временем прибыли экстренные службы – в том числе МВД и скорая помощь.

Напомним: ранее МЧС Петербурга выступило со срочным обращением к рыбакам и любителям прогулок по льду. Спасатели напомнили народу, что уже не зима, и с каждым теплым днем ледовый покров становится все тоньше. А стало быть, не стоит искушать судьбу – в следующий раз героических очевидцев неподалеку может и не оказаться.