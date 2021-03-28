Очередной температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге побит первый за эту весну температурный рекорд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в воскресенье, 28 марта, в Санкт-Петербурге побила очередной рекорд. На этот раз довольно слабенький – всего-то пятилетней давности – но факт остается фактом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 28 марта 2021 года, к 15:00 температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до +14,1 градусов, - сообщил специалист. - Таким образом оказался побит прежний рекорд максимальной температуры, продержавшийся всего пять лет. 28 марта 2016 года термометры на метеостанции Санкт-Петербурге показывали +13,9 градусов.

Впрочем, бить в литавры пока рано: точное значение сегодняшней температуры в Северной столице получится установить только после 21:00, когда синоптики снимут показания с «максимальных» термометров. К тому же не стоит забывать, что в ближайшие дни Петербургу опять сулят похолодание: уже в пятницу температура в городе опустится до +4 градусов. .