В «Пулково» возобновляются авиарейсы между Петербургом и Варшавой

Первый рейс в Ввршаву отправился уже 28 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость все ниже, границы открываются все шире. В это воскресенье, 28 марта, первый после долгого перерыва самолет отправился из петербургского аэропорта «Пулково» в столицу Польши – город Варшава. Об этом сообщила управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

- Авиакомпания LOT возобновляет перелеты между Санкт-Петербургом в Варшавой (Польша). Ближайшие рейсы планируются к выполнению 28, 29, 31 марта и 1 апреля, - уточнили в ВВСС. - Перевозчик не выполнял полеты в аэропорт Пулково с марта 2020 года.

Отмечается, что полететь в Варшаву смогут пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. Также по авиамаршрутам, предложенным компанией, можно будет совершать «стыковочные» рейсы в страны и города Европы и Северной Америки.