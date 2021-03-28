Подвесил за ошейник и нещадно избивал: Беременную собаку спасли от живодера в Ленинградской области

Несчастное животное выжило буквально чудом. Фото: vk.com/animal_rights_spb

Дикая история произошла в минувшую субботу, 27 марта, в поселке Ропша в Ленинградской области. Живодер чуть не замучил собаку, которую до этого забрал у знакомой женщины «на содержание». Несчастное животное мужчина подвесил на сук и принялся нещадно избивать. К счастью, в этот момент мимо ехала компания молодых ребят. Они скрутили изувера, передали его в полицию, а собаку – в приют.

- Досталось ей, конечно, очень крепко, - рассказала «КП-Петербург» зоозащитница Анастасия, которая теперь приглядывает за спасенной и подыскивает ей новый дом. – Ей повредили мягкие ткани в районе трахеи, гортани и на уровне 4-5 шейного позвонка.

Сейчас собаке подыскивают хозяев: по словам Анастасии, пережитое сказалось на ее здоровье, так что теперь ей показано только домашнее содержание, безо всяких вольеров, цепей и свободного выгула. Что же касается ребят, которые спасли животное от расправы, то они просто поехали дальше по своим делам. Забрать животное себе они не смогли: по словам Анастасии, ангелы-хранители пса работают пожарными и поселить у себя на территории части собаку у них просто не было возможности.