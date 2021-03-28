В Выборгском замке пожилой мужчина упал с шестиметровой высоты

Инцидент произошел в музее "Выборгский замок". Фото: Олег ЗОЛОТО

Травмами и больницей закончилось для 63-летнего туриста посещение Выборгского замка в это воскресенье, 28 марта. Мужчина оступился и упал с одной из лестниц. Об инциденте сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области.

- По предварительным данным, 28 марта 2021 года мужчина 1958 года рождения во время экскурсии по музею «Выборгский замок» оступился и упал с лестницы, с высоты около шести метров, - уточнили в комитете. - При падении мужчина получил различные телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении. Угрозы для его жизни нет.

Сейчас ведомство организовало доследственную проверку. Что именно случилось, и есть ли те, кто прямо виновен в инциденте, который едва не закончился трагедией, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.