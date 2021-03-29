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Коронавирус Covid-1929 марта 2021 7:40

Заболеваемость коронавирусом снизилась на 21 процент в Петербурге за неделю

Сократилось и количество госпитализаций, а также активно больных
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге число новых случаев коронавируса уменьшилось на 21,9 процента

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пандемия продолжает идти на спад. За минувшую неделю число новых случаев заражения уменьшилось на 21,9 процента. Об этом в воскресенье, 28 марта 2021 года, рассказали в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

- Так, неделю назад этот показатель составлял 379 человек, то сегодня, 28 марта, он снизился до 296, - говорится в справке.

Также на 1,22 процента снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. В целом снизилось и общее число активно больных на 5,92 процентов.

В Смольном отмечают, что горожанам следует прививаться от коронавируса, так как в мире выявляют новые штаммы вируса. В ряде стран уже регистрируют третьи волны эпидемии. А своевременная вакцинация поможет избежать этого в Петербурге.

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