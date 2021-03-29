Циклон "Рама" принесет тепло и дожди в Санкт-Петербург 29 марта

Тепло и дождливо будет в Петербурге 29 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге установилась теплая погода. Похоже, весна действительно наступила в городе. В понедельник, 29 марта 2021 года, температура воздуха поднимется выше климатической нормы. А все потому, что "дирижировать" погодой в Северной столице будет циклон с экзотическим именем "Рама".

- Сегодня, 29 марта, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует теплый сектор далекого циклона, центр которого окажется в Норвежском море. Кстати, наши немецкие коллеги назвали его "Рама". Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха ожидается на 6-7 градусов выше нормы. Так, в Петербурге до 11-13 градусов тепла, по Ленинградской области разброс от плюс 8 до 13 градусов.

Ветер подует тоже теплый, юго-западный до 5-10 метров в секунду.