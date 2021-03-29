Полиция нагрянула с антинаркотическим рейдом в ночные клубы Петербурга

Полиция Петербурга провела антинаркотический рейд в ночных клубах Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье, 28 марта 2021 года, прошлась по ночным клубам. Разумеется, силовики отправились не танцевать, а устроили антинаркотический рейд. Так, стражи порядка проверили два заведения, задержали несколько посетителей, а также нашли пакетики с веществами, которые отдыхающие успели выбросить из карманов.

- Сотрудники полиции посетили клуб "Опера" на набережной Обводного канала. При виде силовиков некоторые посетители попытались избавиться от наркотиков, сбросив их на пол. Но это не помогло им остаться незамеченными. Девять человек оказались в отделении полиции. В пакетах оказался амфетамин, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще один рейд прошел в ночном клубе "Бланк" на Арсенальной набережной. Когда полицейские пришли туда, там было около 300 отдыхающих, некоторые из которых также начали избавляться от запрещенки. Полицейские обнаружили около 20 так называемых "сбросов". Остаток ночи некоторые из посетителей провели на медосвидетельствовании в спецучреждении, куда их прямиком из клуба доставили полицейские.

По итогам ночи больше 10 человек привлечены к административной отвественности. Также возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.