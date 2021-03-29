КАД встал в рекордно длинную пробку утром 29 марта в Петербурге

КАД встал в жесткую пробку утром 29 марта в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утро понедельника, 29 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с пробок. Рекордно длинный затор для этого времени образовался на Кольцевой автодороге. Автомобилисты встали на внутренней стороне КАД в районе реки Оккервиль.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внутренняя сторона, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Длина пробки — 7,5 километров, - сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

В остальном по городу ситуация для утреннего час пика начала рабочей недели обычная. На 8:50 часов в Петербурге пробки в 6 баллов.

Затруднено движение по Витебскому проспекту и Московскому проспекту в сторону центра. Также автомобилисты стоят на набережных.

Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 4 баллов.