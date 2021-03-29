Пожарные машины и реанимация приехали к ТЦ "Сити Молл" в Петербурге

Пожарные машины приехали к ТЦ "Сити Молл" в Петербурге утром 29 марта Фото: СОЦСЕТИ

Около шести пожарных машин и автомобиль реанимации утром в понедельник, 29 марта 2021 года, приехали к торговому центру "Сити Молл" на Коломяжском проспекте у станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы, внутрь здания никого не пускают. Об этом они рассказали в социальной сети.

- У "Сити Молл" много пожарных машин. Видимо, есть возгорание. Приехала реанимация, - рассказал свидетель.

Предполагаемое ЧП произошло еще до открытия торгового центра. На фотографии, опубликованной с места событий, дыма или возгорания не видно. Возможно, пожарная сигнализация сработала ошибочно, либо возгорание оказалось несерьезным.

На данный момент спасатели работают в торговом центре. После того, как они проверят здание и убедятся, что опасности никакой нет, магазины снова будут открыты для посетителей.