На приезжего из Чечни возбудили уголовное дело о покушении на убийство 20-летнего петербуржца

Полиция задержала мужчину за покушение на убийство 20-летнего парня из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего приезжего из Чеченской республики, который избил и изрезал ножом юношу. Однако молодой человек сразу же в полицию обращаться не стал. Все стало известно, когда 24 марта 2021 года 20-летнего парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

- 48-летний отец потерпевшего пояснил, что в тот день был в отъезде, ему на телефон позвонил сын и сообщил о плохом самочувствии, а так же о том, что подрался в кафе рядом с метро "Василеостровская", - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидентом занялся следственный комитет и возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Расследование вывело силовиков на 26-летнего приезжего. На данный момент он задержан. Причины драки выясняются. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.