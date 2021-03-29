Почти 4,5 млн рублей отдал мошенникам пенсионер из Коммунара

Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионера из Коммунара. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Гатчинского района Ленобласти ищет мошенников, которые обманули местного пенсионера. Житель поселка Коммунар поверил «сотрудникам службы безопасности банка» и лишился всех сбережений - больше четырех миллионов рублей.

- В полицию обратился 61-летний пенсионер, проживающий в Коммунаре, на Советской улице. Мужчина рассказал о звонке якобы из банка. После разговора с ними, он перевел аферистам 4,3 млн рублей, - пишет «Мойка 78».

По словам потерпевшего, лже-сотрудники банка рассказали ему, что на имя пенсионера был взят кредит. А поскольку сам мужчина никаких заемов не оформлял, то для сохранности деньги надо было перевести на «резервные счета».

После этого пенсионер поехал в Петербург и через банкомат перевел все средства по указанным реквизитам. Лишь через несколько дней мужчина понял, что его обманули и пошел в полицию.