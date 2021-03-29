Группу авторазборщиков нашли в гаражах на проспекте Непокоренных

Угнанный "Логан" разбирали на запчасти в гаражах. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские задержали группу из трех человек, которые занимались криминальным бизнесом - разбирали на запчасти угнанные машины. Двое из них оказались жителями Великого Новгорода, а еще один был петербуржцем. Специализировались мужчины на французских автомобилях, в основном «Рено Логан».

- 16 марта в полицию обратился 46-летний житель Ленобласти с сообщением о том, что от дома 2 по Большому Смоленскому проспекту неизвестный совершил хищение автомобиля «Рено Логан», стоимостью 350 тысяч рублей. Спустя несколько дней поступило аналогичное сообщение от 45-летнего петербуржца. Мужчина лишился автомобиля той же марки, припаркованного у дома 29 по Политехнической улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По фактам угонов были заведены уголовные дела по статье «Кража». В ходе расследования дела оперативники и вышли на подозрительный гараж, расположенный в кооперативе на проспекте Непокоренных. Там стояла одна полуразобранная машина и лежали запчасти. Двоих «мастеров» и их третьего подельника задержали.