Более 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 12 тысяч человек обследованы на коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на выходных традиционно снизилось число обследований на коронавирус. По данным Смольного на понедельник, 29 марта 2021 года, накануне тестирование прошли порядка 12,8 тысяч человек. Обычно в будни количество достигает до 18-20 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12853 человека. Обработано 4570 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Тем временем, в городе отмечается снижение заболеваемости инфекцией. За неделю количество новых случаев заражения сократилось на 21,9 процентов. Вместе с тем на спад пошли госпитализации.

В Смольном отмечают, что горожанам следует прививаться от коронавируса, так как в мире выявляют новые штаммы вируса.