100 человек эвакуировали из горящего апарт-отеля в Петербурге

В апарт-отеле Петербурга произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из многоэтажки в Санкт-Петербурге эвакуировали около 100 человек из-за пожара. Возгорание произошло в десятом часу утра в доме 61 по улице Салова во Фрунзенском районе. В этом здании располагается апарт-отель. На место незамедлительно выехали спасатели.

- Здание 18-этажное, в плане 40 на 140 метров. Возгорание произошло на 18-м этаже, - рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Оказалось, что в одной из квартир-студий, площадью 18 квадратных метров, загорелась электро-конфорка. В общей сложности до прибытия спасателей огонь успел охватить три квадратных метра от всей площади.

В целях безопасности, огромное количество жителей были эвакуированы на улицу. К 10:11 часам спасатели справились с возгоранием. На данный момент проверяют загоревшую конфорку. Всех людей запускают обратно по своим квартирам.