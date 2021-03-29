Все автобусы с высоким полом сняли с маршрутов в Петербурге

В Петербурге сняли с маршрутов все высокопольные автобусы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сняты с маршрутов все автобусы с высоким полом, зайти в которые можно было только по ступенькам. В понедельник, 29 марта 2021 года, "Пассажиравтотранс" сообщил, что в минувшие выходные модели "Волжанин-6270" завершили свою работу и отправились на покой.

- Теперь все автобусы, курсирующие в Петербурге, будут с низким полом у первой и второй двери, чтобы войти в салон можно было, сделав один шаг. Более 85 процентов подвижного состава предприятия сегодня составляют полностью низкопольные автобусы, - рассказали в компании перевозчика.

Низкий уровень пола делает транспорт более доступным для маломобильных и пожилых людей, родителей с колясками. Кроме того, такая конструкция автобуса значительно ускоряет посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах.

А отработавший свой век "Волжанин" отправится в музей "Пассажиравтотранса".