Общегородской субботник пройдет в Петербурге 24 апреля

Общегородской субботник пройдет 24 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко назвал дату проведения ежегодного общегородского субботника. В этот раз он состоится 24 апреля и в отличие от прошлого года пройдет при участии простых горожан.

- С учетом эпидемиологической ситуации, мероприятия в рамках месячника по благоустройству будут проводиться в ограниченном масштабе, в том числе без организации массовых акций. Тем не менее субботник с участием горожан в этом году состоится. Он будет организован таким образом, чтобы избежать массового скопления людей, - приводит слова Бондаренко пресс-служба Смольного.

Напомним, что в 2020 году из-за подъема заболеваемости коронавирусом, общегородской субботник впервые за 100 лет прошел без участия самих жителей Северной столицы. Но сейчас ситуация не столь острая.

В субботнике примут участие все дорожные и коммунальные службы Петербурга. А также сотрудники садово-парковых хозяйств.