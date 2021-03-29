Заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала ниже 700 человек 29 марта

Спад заболеваемости коронавирусом в Петербурге зафиксирован 29 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге кривая заболеваемости коронавирусом стремительно идет вниз. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на понедельник, 29 марта 2021 года, число новых случаев заражения упало ниже отметки в 700 человек впервые с 24 октября минувшего года.

- На 29 марта в Петербурге коронавирусом заболели еще 697 человек. За все время пандемии официально инфекция была выявлена у 393 197 горожан. Из них полностью выздоровели 345 441 пациентов (+713 за последние сутки), скончались 12 197 (+30 человек за сутки), - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Положительные тенденцию отмечают и в Смольном. Так, за неделю число новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 21,9 процента.

Что касается Ленинградской области, то там тоже ситуация улучшается. За последние сутки заболели еще 98 человек, всего за пандемию заразились 39 676 местных жителей. Умерли – 919 (+7 за сутки), выздоровели 37 137 (+74).