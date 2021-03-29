Новые сроки весенней охоты установили в Ленинградской области

В Ленинградской области установлены новые сроки весенней охоты на перелетную водоплавающую дичь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области установили новые сроки весенней охоты на перелетных водоплавающих птиц. Как сообщили в администрации региона, оформление разрешений в профильном комитете начнется уже с 5 апреля 2021 года.

- Весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа будет начинаться ежегодно с третьей субботы апреля в первой (южной) зоне, с четвертой субботы апреля – во второй (северной) зоне и будет длиться 10 дней. При этом, по новым правилам, весенняя охота на селезней уток может быть продлена до 30 дней, если добыча ведется с использованием подсадной утки, - пояснили в администрации региона.

К первой зоне отнесены Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы. Ко второй – Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы.

Охотникам напомнили, что в Ленобласти запрещена добыча самок копытных животных и медведя с детенышами, летняя охота на кабана загоном, применение тепловизоров, приборов ночного видения для добычи в темное время суток лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобра.