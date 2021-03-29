Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ для петербургских школьников станет бесплатной

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по математике для петербургских школьников станет бесплатной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике. Дважды в неделю для учеников 9-х и 11-х классов будут проходить онлайн-лекции, которые можно будет слушать, как в режиме реального времени, так и в записи. Об этом в понедельник, 29 марта 2021 года, сообщили в образовательной компании MAXIMUM Education.

- Занятия в онлайн-лектории будут проходить в удобное для школьников дневное время в субботу и воскресенье. Лекторий будет полезен как учащимся 9 и 11 классов, сдающим экзамены в этом году, так и старшеклассникам, которые хотят в будущем сдать ОГЭ и ЕГЭ по математике на высокие баллы, - рассказали организаторы лектория.

Для того, чтобы начать подготовку, школьникам необходимо зарегистрироваться в онлайн-лектории. После этого они будут получать напоминания о предстоящих занятиях, получать расписание в удобном формате прямо на почту.