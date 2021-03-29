Картины из Русского музея спроецируют на стены домов Петербурга

"Фантазия" Кузьмы Петрова-Водкина появится на 8-й линии В.О. Фото: КГА СПб

Новый художественный проект будет запущен в Петербурге в ближайшее время. Он будет способствовать популяризации искусства и может стать альтернативой «настенной росписи» - граффити. Речь о световых проекциях картин, которые появятся на фасадах и стенах домов.

- Сейчас мы тесно взаимодействуем с Русским музеем. Кроме того, есть ряд изображений, которые нам предоставил Институт исследования стрит-арта, - рассказал газете «Петербургский дневник» главный художник города Алексей Моор.

Всего в планах Комитета по градостроительству и архитектуре было 50 адресов, где могут появиться светопроекции, однако много где возникли проблемы с подключением к городским электросетям и сейчас адресов осталось 15.

Впрочем, отказываться от идеи никто не собирается, а первым из нынешнего списка станет фасад здания на 8-й линии Васильевского острова, где появится «Фантазия» Кузьмы Петрова-Водкина